Parma-Milan è 0-2 all’intervallo: prima Rebic, poi Kessie

Al Tardini si sfidano Parma e Milan, gara valida per la 30a giornata di Serie A 2020-21: si assegnano punti pesanti da un lato in chiave salvezza e dall’altro in ottica qualificazione in Champions League.

Rossoneri in vantaggio dopo 8′ grazie a un gran gol di Ante Rebic, il croato riceve spalle alla porta da Ibrahimovic, ma è bravissimo a smarcarsi e in girata trova un destro che si infila all’incrocio alla sinistra di Sepe. Firma numero 6 in stagione per l’attaccante, che non segnava dal 28 febbraio scorso contro la Roma.

Nel finale di tempo ci prova anche lo svedese, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta avversaria. Sono finiti sul taccuino dell’arbitro Maresca i ducali Bani e Pezzella, per il Milan Calhanoglu. Al 44′ è 2-0, Kessie infila Sepe su un bel suggerimento di Theo Hernandez. Sarà durissima per gli uomini di D’Aversa rimettere in piedi la gara ed ottenere un risultato positivo.