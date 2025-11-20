Parma, l’ora di Guaita: quasi 39 anni e grande esperienza

Il Parma accoglie Vicente Guaita, 39 anni il prossimo 10 gennaio e grande esperienza alle spalle. Confermate le nostre proiezioni di lunedì scorso, un nome che avevamo messo in evidenza dopo aver scartato alcuni profili italiani. Soprattutto una buona carriera alle spalle, tra Premier League e Liga, con un rendimento superiore alla media. Il Parma ha voluto pensarci per qualche giorno, ma poi ha sciolto le riserve in 48 ore e alla vigilia di una sfida delicata come quella di Verona. La necessità del Parma partiva dal non banale dettaglio di aver perso per tanto tempo un titolare imprescindibile come Sukuzi. Ma anche dalle valutazioni su Corvi, bravo ma inesperto per la Serie A e il discorso vale per Rinaldi che adesso sarà il terzo portiere. Così Cuesta accoglie Guaita, un altro spagnolo alla corte del Parma.

Foto: sito Parma.

