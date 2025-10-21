Parma, lesione di basso grado del muscolo adduttore destro per Oristanio

21/10/2025 | 21:08:15

Problema in casa Parma che perde Gaetano Oristanio. Il giocatore, al seguito al riacutizzarsi di un fastidio alla coscia, è stato sottoposto nelle scorse ore ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore destro. Il calciatore, si legge, ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base all’evoluzione clinica.

Foto: X Parma