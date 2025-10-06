Parma, lesione capsulo legamentosa alla caviglia destra per Valeri

06/10/2025 | 23:53:51

Il Parma perde Emanuele Valeri per infortunio. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra.

Di seguito il report medico pubblicato sul sito ufficiale dei crociati: “In seguito all’infortunio occorso durante la gara Parma-Lecce, Emanuele Valeri è stato sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base all’evoluzione clinica”.

Foto: Instagram Parma