Parma, lesione ai flessori per Lautaro Valenti. La nota

26/01/2026 | 16:22:38

Il Parma ha reso note le condizioni di Lautaro Valenti, che ha riscontrato una lesione di primo grado ai flessori.

La nota: “In seguito all’infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblu”.

Foto: sito Parma