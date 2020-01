Parma-Lecce, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera Parma-Lecce concluderà la diciannovesima giornata di Serie A. D’Aversa dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con Sepe tra i pali, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo nel pacchetto arretrato; Grassi, Scozzarella e Hernani a centrocampo; Kucka, Inglese e Kulusevski. Soltanto panchina per il recuperato Gervinho. Dall’altra parte Liverani, in piena emergenza a causa delle diverse assenze, difficilmente cambierà: 4-3-1-2 con Gabriel in porta, Donati, Lucioni, Rossettini e Dell’Orco nella linea difensiva; Tachsidis in cabina di regia con il nuovo arrivato Deiola e Petriccione ai lati del greco; Mancosu a supporto del tandem composto da Falco e Babacar. Appuntamento alle 20:45 allo Stadio Tardini. A seguire le probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Hernani; Kucka, Inglese, Kulusevski. Allenatore: D’Aversa.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani.

Foto: Wikipedia