Parma, le condizioni di Circati ed Estevez: lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra per l’argentino

05/11/2025 | 13:21:32

Il Parma ha reso note le condizioni di Alessandro Circati e Nahuel Estevez entrambi usciti per infortunio nel match contro il Bologna.

Questo il bollettino medico del club:

“In seguito agli infortuni rimediati in occasione della gara Parma-Bologna della scorsa domenica, Alessandro Circati e Nahuel Estevez sono stati sottoposti ad esami strumentali approfonditi, terminati nella mattinata di oggi.

Alessandro Circati ha riportato un’importante lesione capsulo legamentosa della caviglia destra, mentre Nauhel Estevez si è procurato una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra.

Le condizioni di entrambi i calciatori verranno monitorate quotidianamente e hanno già iniziato le terapie e l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Foto: sito Parma