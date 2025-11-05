Parma, le condizioni di Circati ed Estevez: lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra per l’argentino
05/11/2025 | 13:21:32
Il Parma ha reso note le condizioni di Alessandro Circati e Nahuel Estevez entrambi usciti per infortunio nel match contro il Bologna.
Questo il bollettino medico del club:
“In seguito agli infortuni rimediati in occasione della gara Parma-Bologna della scorsa domenica, Alessandro Circati e Nahuel Estevez sono stati sottoposti ad esami strumentali approfonditi, terminati nella mattinata di oggi.
Alessandro Circati ha riportato un’importante lesione capsulo legamentosa della caviglia destra, mentre Nauhel Estevez si è procurato una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra.
Le condizioni di entrambi i calciatori verranno monitorate quotidianamente e hanno già iniziato le terapie e l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.
Foto: sito Parma