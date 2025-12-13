Parma-Lazio, le curiosità: i crociati tra le squadre che hanno segnato meno gol in campionato

Alle 18 il match tra Parma e Lazio.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 33 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia: 12 vittorie crociate, 12 pareggi e 9 vittorie biancocelesti.

-Nelle ultime 6 sfide al Tardini la Lazio è andata sempre in rete.

-Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol nella Serie A 2025/26: 10 gol, come Lecce e Pisa.

-Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Carlos Cuesta e Maurizio Sarri.

Foto: sito Parma