Parma-Lazio, i convocati di Cuesta
13/12/2025 | 10:54:54
Il Parma ha diramato la lista dei convocati di Carlos Cuesta per il match contro la Lazio.
Questa la lista completa:
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
Foto: Instagram Cuesta