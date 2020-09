Parma, Krause: “Città fantastica e grande opportunità, sostengo Liverani”

Il nuovo proprietario del Parma, Kyle Krause, in un’intervista a Espn ha espresso tutta la sua emozione per la sua nuova avventura in Serie A: “Possedere un club di Serie A è un sogno che si avvera, per me che sono italo-americano e adoro il calcio, soccer, football o comunque lo chiami. Parma? L’idea è nata facendo un po’ di indagine sul calcio italiano in generale, poi abbiamo visto che il Parma poteva essere una delle squadre in vendita, i soci lo hanno riportato in Serie A dalla Serie D con tre promozioni consecutive. È una città fantastica e una grande opportunità. La Serie A? Ho parlato con Saputo e Commisso, sono stati molto disponibili e mi hanno aiutato. Non ho ancora incontrato il mister, la decisione di affidarsi a Liverani è stata prima del nostro coinvolgimento, ma sostengo pienamente la loro decisione”.

Foto: Facebook Parma