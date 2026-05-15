Parma, intervento riuscito per Ondrejka. Rimossa la placca per la riduzione della frattura del perone

15/05/2026 | 22:24:46

Ondrejka si è operato, intervento riuscito per il calciatore. La nota del club: “Parma Calcio 1913 comunica che nella giornata di oggi il calciatore Jacob Ondrejka è stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione della placca inserita nella precedente operazione chirurgica per la riduzione della frattura del perone della gamba sinistra, nello scorso mese di agosto.L’operazione, eseguita presso la Privatklinik Hochrum di Innsbruck dalla Dott.ssa Elisabeth Abermann, è perfettamente riuscita. Il calciatore è stato accompagnato dal Dott. Lorenzo Segre dello staff sanitario del Club ed inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.

foto sito parma