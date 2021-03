Parma-Inter, le ultime sulle probabili formazioni

Periodo di grande emergenza di risultati per il Parma di Roberto D’Aversa, che per la partita contro l’Inter dovrà fare a meno di molti titolari, soprattutto nel reparto avanzato, dove il tecnico crociato potrebbe riproporre Brunetta come falso nueve, con i rumeni Mihaila e Man ai suoi lati. Cambia l’avversario ma non l’Inter che, in vista del match contro il Parma, si prepara per andare a caccia della sesta vittoria di fila in Serie A. Rispetto al Genoa, una sola modifica che coinvolge Hakimi, pronto a riprendersi il posto da titolare sulla corsia di destra affidata a Darmian contro il Grifone.

Queste le probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Brunetta, Mihaila

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

Foto: sito Inter