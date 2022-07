Roberto Inglese, attaccante del Parma, è risultato positivo al Covid. Il calciatore, già isolato, non prenderà parte al ritiro di Pinzolo. Questo il comunicato: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che è stata riscontrata la positività al Covid-19 di Roberto Inglese. Il calciatore, già in isolamento, non ha preso parte al ritiro di Pinzolo”.

Foto: Inglese Twitter Parma