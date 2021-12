Parma, Inglese non basta. Il Perugia pareggia con Sgarbi (1-1)

Il Parma ospita il Perugia al Tardini e passa in vantaggio all’11’ con un gol di Roberto Inglese, ma gli umbri pareggiano con Sgarbi a inizio ripresa. Finisce 1-1, i tre punti non arrivano da sei partite e nemmeno Beppe Iachini è riuscito a invertire la tendenza negativa. I ducali sono al quindicesimo posto, con soli 4 punti di vantaggio sulla zona playout. Il Perugia sale in ottava posizione a quota 26. Foto: Twitter Parma