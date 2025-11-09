Parma, infortunio Suzuki: frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide

09/11/2025 | 10:20:36

Il Parma Calcio ha comunicato le condizioni del portiere Zion Suzuki, infortunatosi nel match contro il Milan.

Questo il bollettino del club:

“In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi”.

Foto: sito Parma