Parma, infortunio per Darmian: c’è lesione

Arrivano brutte notizie dall’infermeria del Parma, dove nei prossimo giorni sarà costretto a rimanere Matteo Darmian. Il terzino ex-Manchester United ha infatti riportato una lieve lesione muscolare alla coscia destra durante l’allenamento di ieri e non sarà a disposizione per la sfida contro il Torino. Da stabilire i tempi di recupero precisi. Questo il report del club: “Matteo Darmian è stato sottoposto stamani ad accertamenti diagnostici per un problema muscolare ai flessori della coscia destra incorso al termine dell’allenamento di ieri. È stata riscontrata una lesione al bicipite femorale di lieve entità la cui evoluzione sarà controllata nei prossimi giorni. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso“.

Foto: twitter Parma