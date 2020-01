Occhio alla situazione di Alessandro Matri. L’esperto attaccante classe ’84, pronto a svincolarsi dal Brescia, proprio in questi minuti è a colloquio con Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, nella sede del mercato a Milano. Una pista da monitorare in attesa di evoluzioni last minute.

Foto: Twitter ufficiale Brescia