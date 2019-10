Parma, il report sugli infortunati: le condizioni di Inglese, Darmian e Laurini

Al termine dell’allenamento odierno, il Parma ha pubblicato un report nel quale ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori come Inglese e Darmian: “Alberto Grassi si è allenato in gruppo. Roberto Inglese è rimasto a riposo a causa di una tonsillite febbrile. Riposo anche per Vincent Laurini, dimesso ieri sera per il trauma cranico subito al termine della sfida contro il Torino. L’atleta dovrà osservare una settimana di astensione da attività agonistica come da protocollo per concussione cerebrale. Matteo Darmian ha svolto un programma differenziato di lavoro“.

Foto: twitter Parma