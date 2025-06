Parma, il procuratore di Man: “Chivu non ha niente contro di lui, pensava al bene del club”

14/06/2025 | 19:10:35

Il procuratore di Man e Mihaila del Parma, Gigi Becali, ha parlato a Digi Sport dei suoi assistiti: “Ho sentito molte speculazioni secondo cui Chivu non avrebbe fatto giocare Man e Mihaila perché erano miei assistiti. Una cosa è certa: il mio rapporto con lui è freddo, ma dire che non ha fatto giocare i rumeni è una bugia. Chivu pensava alla sua carriera e non ha niente contro di lui. Il suo obiettivo era salvare il Parma”

Foto: Twitter Parma