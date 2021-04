Parma, il presidente Krause: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Italia”

A margine della conferenza stampa del progetto del nuovo Tardini, il presidente del Parma, Krause, si è sbilanciato su quello che sarà lo stadio dei ducali: “Per me è un grande piacere essere qui a parlarvi del progetto di ristrutturazione del Tardini. Mi definisco un italoamericano, è un’ottima occasione per me per parlare di ciò che amo. La possibilità di passare del tempo a Parma e con i parmigiani, amo il calcio ed il Parma Calcio, amo l’architettura e la sostenibilità. La mia responsabilità è quella di essere il presidente del Parma, insieme ai cittadini di Parma. Per me è fondamentale essere rispettoso verso la storia di questo stadio per la città. Quando pensiamo al nuovo stadio potrà essere difficile immaginarlo, ma sarà lo stadio più bello in Italia.Così abbiamo raccolto una serie di input per costruire uno stadio che possa rimanere alla città per altri cento anni”.

Foto: Twitter Parma