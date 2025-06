Parma, il nuovo allenatore Cuesta è in città

18/06/2025 | 22:26:10

Il Parma sta per cominciare il nuovo ciclo, con il nuovo allenatore Carlos Cuesta.

Il tecnico, 29 anni, vice di Arteta all’Arsenal (qui per il suo profilo), è arrivato nella città emiliana per iniziare il suo lavoro. Una scelta prestigiosa del club emiliano, per quello che sarà il più giovane allenatore della Serie A.

Foto: Instagram Cuesta