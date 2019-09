Parma, il gol di Kulusevski al Torino vale un doppio record per lo svedese

A settantanove secondi dal fischio d’inizio della sfida tra Parma e Torino, il trequartista ducale Dejan Kulusevski ha sbloccato il tabellino con un tap-in in spaccata. Per lo svedese, non si tratta solo del primo gol in Serie A, ma anche di una rete da doppio record. Come riporta Opta, infatti, l’1-0 del Tardini è sia la rete più veloce di questa prima sei giornate di campionato, sia quella realizzata dal marcatore più giovane (25/04/2000). Niente male come prima volta.

Apenas arrancó el partido y Dejan Kulusevski ya firmó su gol en el Parma vs Torino 😮 pic.twitter.com/mno4Zm8RP7 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 30, 2019

Foto: twitter Parma