Lo ha annunciato con un tweet il proprietario del club emiliano Kyle Krause. Suo figlio Oliver sarà da oggi parte integrante dello staff tecnico di Fabio Liverani in qualità di Director of Analytics. «Il nostro impegno familiare per il Parma è profondo – ha scritto – Sono orgoglioso di annunciare che mio figlio Oliver da oggi entra a far parte dello staff tecnico».

Foto: Twitter di Kyle Krause