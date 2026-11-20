Parma, i convocati di Gilardino per la Roma
20/11/2026 | 19:16:03
I convocati di Gilardino per la partita contro la Roma:
Portieri
40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.
Difensori
27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 71 Karlo Pajsar, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.
Centrocampisti
10 Adrian Bernabé, 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 41 Hans Nicolussi Caviglia, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.
Attaccanti
11 Pontus Almqvist, 25 Thomas De Martis, 7 Ousmane Diallo Thiao, 23 Nesta Elphege, 20 Matija Frigan, 19 El Bilal Toure.
Foto: X Parma