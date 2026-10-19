Parma, i convocati di Gilardino per il Torino
19/10/2026 | 13:28:09
Il Parma ha diramato la lista dei convocati di Alberto Gilardino per il match contro il Torino.
Ecco la lista:
Portieri
40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.
Difensori
27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 72 Dominik Drobnič, 3 Abdoulaye Ndiaye, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.
Centrocampisti
10 Adrian Bernabé, 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.
Attaccanti
25 Thomas De Martis, 7 Ousmane Diallo Thiao, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure.
Foto: X Parma