Parma, i convocati di Cuesta per Torino
12/03/2026 | 17:00:13
L’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Torino-Parma, in programma venerdì 13 marzo alle ore 20:45, allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino e valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 63 Mena Martinez, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza
Foto: Instagram Cuesta