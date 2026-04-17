Parma, i convocati di Cuesta per l’Udinese
17/04/2026 | 17:12:47
L’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Udinese-Parma, in programma sabato 18 aprile alle ore 15:00, al “Bluenergy Stadium” di Udine e valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.
Foto: Instagram Cuesta