Parma, i convocati di Cuesta per la gara contro il Como
24/10/2025 | 18:50:01
Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match al Tardini contro il Como, in programma sabato 25 ottobre alle ore 15:00 e valido per l’ottava giornata del campionato Serie A. Torna a disposizione Trabucchi, mentre resta assente Almqvist. Prima convocazione per il primavera Cardinali.
Questa la lista completa:
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Lovik, Trabucchi, Troilo, Valenti.
Centrocampisti: Begic, Bernabé, Cremaschi, Estevez, Hernani Jr, Keita, Ordonez, Sorensen. Attaccanti: Benedyczak, Cardinali, Cutrone, Djurić, Pellegrino
Foto: sito Parma