Parma, i convocati di Chivu: assente Man

18/05/2025 | 15:13:02

Il tecnico del Parma Cristian Chivu ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Napoli, valevole per la 37esima giornata. Non c’è Man, fermato da un problema fisico:

Portieri: 40 Corvi, 33 Marcone, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 65 Plicco, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 13 Bonny, 30 Djurić, 61 Haj, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.

FOTO: X Parma