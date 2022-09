Parma, Fournier è il nuovo Managing Director Sport. Il comunicato

Julien Fournier è il nuovo Managing Director Sport del Parma. Il dirigente sarà responsabile dell’intera area sportiva del club a partire da oggi. Si legge sul sito ufficiale dei gialloblù: “Il Presidente Kyle Krause e il Parma Calcio danno il benvenuto a Julien per questo percorso professionale da vivere insieme. Parma Calcio continuerà ad adottare un modello societario con un doppio amministratore, nel rispetto della stabilità aziendale e della volontà della proprietà, orientata ad accrescere il valore del Club in ogni sua forma, rendendolo sempre più competitivo per i maggiori palcoscenici italiani ed internazionali. Julien Fournier, 20 anni di esperienza e 11 anni alla guida dell’OGC Nizza, porterà competenze e capacità professionali in linea con la crescita del nostro Club. Lavorerà al fianco di Luca Martines, che ha già assunto la nomina di Managing Director Corporate, ed è il responsabile delle attività aziendali”.

Nel medesimo comunicato, il primo commento di Fournier: “Sono orgoglioso e ringrazio il Presidente Kyle Krause per avermi scelto per entrare a far parte di questo grande Club europeo e raccogliere questa sfida. Ho sempre avuto bisogno di passione e competizione per fare il mio lavoro ed è per questo che sono venuto a Parma”.