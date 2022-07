Parma, Estevez si presenta: “Mi sento molto bene, voglio dare il massimo. Idolo? Veron”

Nahuel Estevez, nuovo centrocampista del Parma arrivato nelle scorse settimane a titolo definitivo dal Crotone, si è presentato ai nuovi tifosi ed alla stampa locale: “Sono molto felice di essere qui. Mi hanno accolto tutti molto bene. Fisicamente mi sento bene, abbiamo iniziato a fare un lavoro forte in campo e mi sento molto bene. Carichi di lavoro di Pecchia? Gli piace lavorare ed è importante perché poi in partita devi andare forte e per farlo devi avere il fisico per farlo. Qua ci sono tanti giocatori che hanno giocato alla grande. Io penso a dare il massimo in campo, ma qui ci sono tanti ragazzi che hanno una carriera importante e non penso di essere io un leader. Idolo? Ha giocato anche qua, Juan Sebastian Veron, che ho avuto all’Estudiantes. Per quanto ha fatto nel calcio e per il ruolo in cui gioca è uno a cui guardi tanto perché vuoi rubargli qualcosa. È un modello. Aspettative? Sarà difficile, ci sono tante squadre forti e noi dobbiamo creare una mentalità vincente. Dobbiamo pensare partita in partita, dobbiamo lavorare per avere una mentalità vincente“.

Foto: Screen video Instagram Parma