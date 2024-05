Parma, esplode la festa. Squadra attesa per le 23 in città

Esplode ovviamente la festa a Parma, per il ritorno in Serie A. La compagine di Pecchia dopo il pareggio di Bari è attesa intorno alle 23 in città, dove migliaia di tifosi sono già in piazza ad attendere i propri beniamini di ritorno da Bari.

Come si legge sui canali social del club, intorno alle 23 la squadra è attesa a Piazza Garibaldi dove ci sono giò migliaia di tifosi festanti.

Che serata, cari tifosi del Parma Calcio La squadra sarà in Piazza Garibaldi dalle ore 23 circa ⏳ pic.twitter.com/vbHWYlHAFm — (@1913parmacalcio) May 1, 2024

Foto: twitter Parma