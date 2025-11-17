Parma, emergenza portiere. Scartata qualche pista italiana. La situazione

Il Parma dovrà decidere, nel giro di poche ore o al massimo di pochi giorni, se sostituire Sion Suzuki che ne avrà per oltre tre mesi. Ci sono portieri liberi, ma alcuni sono reduci da gravi infortuni (Cragno), altri – soprattutto alcuni italiani – non convincono granché, mentre abbiamo raccontato come su Rui Patricio non ci sia stato un affondo. Ci sono alcuni profili liberi, per esempio Dimitry Bertaud ex Montpellier oppure lo spagnolo Vicente Guaita (39 anni a gennaio), che il Parma sta valutando e magari il club emiliano cercherà di allargare il giro di orizzonte. C’è fiducia nei riguardi di Edoardo Corvi, ma bisogna aggiungere che il potenziale titolare delle prossime settimane non gioca 90 minuti da diversi mesi. E che a livello numerico servirebbe comunque un altro portiere, a patto che il nuovo profilo convinca completamente e possa dare da subito una mano d’aiuto.

