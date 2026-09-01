Parma eliminato dalla Coppa Italia, Cuesta: “Dobbiamo ripartire dalle basi”

01/09/2026 | 20:34:42

Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese: “Siamo veramente dispiaciuti per il risultato. Ora dobbiamo ripartire dalle basi, pensare a cosa ci ha portato ad essere competitivi. Eravamo un avversario tosto da affrontare e dobbiamo ripartire da lì. Ci sono stati tanti cambiamenti a livello di calciatori e di gioco. Il tempo sembra un alibi ma ne abbiamo bisogno. Nelle prime undici ne avevamo vinte una, dopo che abbiamo trovato una linea abbiamo avuto più continuità. Sevre una linea chiara, sappiamo l’importanza della partita di domenica. Ci dispiace, il massimo responsabile sono io. Ora voglio rimettere le basi a posto”.

Foto: Instagram Cuesta