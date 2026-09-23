Parma, Drobnic si è operato allo scafoide. Il report

23/09/2026 | 16:44:55

Il Parma ha aggiornato sulle condizioni di Drobnic: “Parma Calcio 1913 rende noto che il calciatore Dominik Drobnič è stato sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura dello scafoide del polso sinistro. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal Prof. Norman Della Rosa, presso il Centro Chirurgico della mano del Policlinico di Modena alla presenza dello staff sanitario del Club nella persona del Dott. Lorenzo Segre. Il calciatore proseguirà ora l’iter necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

foto sito parma