Parma, domenica lutto al braccio per ricordare Bolano

Domenica allo stadio Franchi, per la partita delle ore 15 sul campo della Fiorentina, i giocatori del Parma indosseranno la fascia nera del lutto in memoria di Jorge Bolano, tragicamente scomparso nei giorni scorsi a soli 47 anni. Di seguito quanto comunicato dallo stesso club ducale: “Nel ricordo di Jorge. In campo per Jorge. Domenica, allo stadio Artemio Franchi, il Parma Calcio giocherà per un uomo e per un calciatore che se n’è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile. Contro la Fiorentina la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, simbolo di un dolore che ha colpito tutto il Club gialloblu”.

Foto: logo Parma