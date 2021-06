Parma, domani sera la presentazione di Buffon al Tardini

Il Parma comunica che domani, martedì 22 giugno 2021, è in programma allo Stadio Tardini (con inizio alle ore 21:00) la presentazione di Gianluigi Buffon.

L’evento sarà aperto al pubblico (fino a un massimo di 1.000 persone come da protocollo Covid_19), e l’ingresso sarà completamente gratuito.

I presenti verranno divisi in due diversi settori dell’impianto, la Tribuna Petitot e la Curva Nord, e i titoli di ingresso saranno nominativi e disponibili gratuitamente on line sul circuito Ticketone: i cancelli dello stadio Ennio Tardini saranno aperti alle ore 19:30.

Foto: Twitter Parma