Parma, D’Aversa: “Amarezza per il risultato ma non rimprovero nulla ai miei ragazzi”

Nella conferenza post partita di Bologna-Parma, Roberto D’Aversa ha commentato così l’esito della partita: “C’è rammarico perché stavamo vincendo una partita meritatamente. È chiaro che c’è soddisfazione per la prestazione e amarezza per il risultato. Però non rimprovero nulla ai miei ragazzi. Dobbiamo migliorare certamente nella gestione, nel far morire la partita. Dispiace soprattutto perché ci tenevamo a regalare una vittoria al nostro vicepresidente che ha recentemente perso il papà”. Sulla grande prova di Kulusevski:”Credo che indipendentemente dall’età sia un giocatore forte e mi auguro che continui a giocare così. Non gli piace perdere, è determinato, è chiaro che deve migliorare alcuni aspetti del suo gioco come per esempio il gol di testa”.

Foto: sito Parma