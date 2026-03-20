Parma-Cremonese, i convocati di Giampaolo: torna Vardy
20/03/2026 | 15:53:36
La Cremonese ha diramato la lista dei convocati di Marco Giampaolo per il match contro il Parma.
Ecco la lista completa:
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava.
DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino.
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi.
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria.
Foto: sito Cremonese