Parma, contro il Sassuolo indosserà la divisa “Black Lives Matter”

Per la prossima giornata contro il Sassuolo, il Parma indosserà uno speciale kit “Black Lives Matter”. Fra i testimonial anche Lilian Thuram, ecco il comunicato della società: “Il Parma Calcio scende in campo contro ogni discriminazione. Nel match casalingo contro il Sassuolo, valido per la 37° giornata di Serie A 2020/21, i Crociati indosseranno infatti uno speciale kit dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e a Black Lives Matter. Una campagna fortemente voluta dalla società del Presidente Kyle Krause, con l’obiettivo di sottolineare con forza uno dei punti cardine dei propri valori. Attraverso questa maglia speciale la volontà è quella di sensibilizzare su un tema importantissimo come quello dell’uguaglianza, dell’unione e della fratellanza, con la volontà di costruire un mondo in cui ogni vita conti allo stesso modo, senza differenze”.

Join us in taking to the pitch against all forms of discrimination.

