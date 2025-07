Parma, contatti avviati per Reyna

17/07/2025 | 23:48:32

Giovanni Reyna in orbita Parma. Arrivano conferme su quanto raccontato da TMW (ore 20.45). Il Parma sta pensando di ingaggiare i jolly offensivo del Borussia Dortmund piace molto ai ducali, che avrebbero già preso contatti per studiare la fattibilità dell’operazione. Il ventiduenne, che ha già giocato in Bundesliga e in Premier League, potrebbe dunque sbarcare in Serie A.

