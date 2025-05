Parma-Como, le formazioni ufficiali

03/05/2025 | 14:04:26

Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Como, gara valevole per la 35esima giornata di Serie A, le scelte dei due tecnici Chivu e Fabregas:

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainault, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka, Bonny; Pellegrino. All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Ikoné; Cutrone. All. Fabregas

FOTO: Instagram Como