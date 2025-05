Parma, Chivu: “Il mio futuro? Conta il gruppo. Fabregas ha inciso con le sue idee”

02/05/2025 | 15:14:02

Nella conferenza stampa di vigilia di Parma-Como, il tecnico dei ducali Chivu ha difeso Man dopo le recenti critiche:”Devo difendere Dennis come ho fatto con Almqvist e ogni altro mio giocatore. Non posso giudicarlo per aver sbagliato davanti al portiere, da subentrato le occasioni le ha create sempre. Purtroppo ha sbagliato ma capita a tutti”. Sul futuro, Chivu ha ammesso: “In questo momento conta il noi, non l’Io”. Applausi per il collega Fabregas, già salvo con il Como: “Ha inciso con le sue idee”. Sul match che può valere la salvezza, Chivu ha confessato: “Domani è la partita più importante giocata finora”.

FOTO: X Parma