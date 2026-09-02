Parma, Cherubini: “Siamo convinti di aver sostituito i calciatori ceduti con gente importante. Ci vorrà tempo”

02/09/2026 | 15:18:49

Federico Cherubini, CEO del Parma, ha parlato a margine della brutta sconfitta occorsa ieri contro la Cremonese in Coppa Italia. Le parole al TGR Emilia-Romagna: “La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo e quindi uscire, soprattutto in casa e in questo modo non ci ha fatto piacere. Questo non può che essere uno stimolo ulteriore per ritrovare unità e compattezza e dare un segnale fin dalla gara di domenica prossima. La stagione è solo all’inizio. Però è evidente che i punti contro le squadre che, presumibilmente come noi, lotteranno per mantenere la categoria e consolidare la posizione che abbiamo da tre anni in Serie A naturalmente hanno un valore dubbio. Ma al di là del risultato finale, io spero che si possa ritrovare uno spirito che ieri non c’è stato. Siamo convinti di aver sostituito i calciatori ceduti con giocatori importanti. Siamo consapevoli che ci vorrà tempo, perché abbiamo cambiato molto. Ora dobbiamo solo rimanere uniti e tranquilli, affrontando quella che è senza dubbio una partenza difficile”.

Foto: Sito Parma