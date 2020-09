Parma, Carli: “Se arriveranno offerte importanti le valuteremo. A giorni faremo qualcosa”

Al termine della presentazione di Liverani, ha parlato anche Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, soffermandosi sul mercato dei ducali. “Se arriveranno offerte importanti le valuteremo come tutte le società, ma non vogliamo smobilitare la squadra – ha dichiarato -. Il calciomercato non è partito, ci saranno tre partite durante questa sessione, stiamo comunque impostando qualche trattativa. Ma abbiamo tanti giocatori in casa che per varie vicissitudini non hanno dimostrato il loro valore. L’idea è quella di abbassare l’età media della rosa. Tra qualche giorno faremo qualcosa, ci sono trattative ben impostate”.

Foto: Sito ufficiale Parma.