Parma-Bologna, le curiosità: 200 panchine in Serie A per Italiano
02/11/2025 | 13:10:15
Alle 18 il match tra Parma e Bologna.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 25 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Parma: 8 vittorie crociate, 12 pareggi e 5 vittorie bolognesi.
-Il Parma non segna al Tardini da 198′.
-Il Parma è l’unica squadra della Serie A a non aver nè segnato nè subìto gol dal 1’ al 30’ di gioco.
-Tra Carlos Cuesta e Vincenzo Italiano primo incontro assoluto da allenatori.
-Quella di oggi sarà la panchina numero 200 in Serie A per Vincenzo Italiano.
