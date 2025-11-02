Parma-Bologna, le curiosità: 200 panchine in Serie A per Italiano

02/11/2025 | 13:10:15

Alle 18 il match tra Parma e Bologna.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 25 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Parma: 8 vittorie crociate, 12 pareggi e 5 vittorie bolognesi.

-Il Parma non segna al Tardini da 198′.

-Il Parma è l’unica squadra della Serie A a non aver nè segnato nè subìto gol dal 1’ al 30’ di gioco.

-Tra Carlos Cuesta e Vincenzo Italiano primo incontro assoluto da allenatori.

-Quella di oggi sarà la panchina numero 200 in Serie A per Vincenzo Italiano.

Foto: sito Parma