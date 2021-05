Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali

Un Parma già retrocesso in Serie B ospita l’Atalanta in piena lotta per la zona Champions. Una partita importante per gli orobici che vogliono rispondere alla vittoria del Napoli in attesa di Juve-Milan.

Queste le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kucka. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Foto: Wikipedia