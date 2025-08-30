Parma-Atalanta, i convocati di Cuesta: prima chiamata per Oristanio
30/08/2025 | 12:13:01
Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l’Atalanta. C’è anche Oristanio dopo l’ufficialità del suo passaggio ai ducali:
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 4 Balogh, 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordonez, 65 Plicco, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 21 Oristanio, 9 Pellegrino
Foto: Instagram Cuesta