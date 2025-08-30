Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali
30/08/2025 | 17:35:05
Al via la 2ª giornata di Serie A tra Parma e Atalanta. Le due formazioni si sfideranno nella cornice del Tardini, casa dei crociati. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All.: Cuesta. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All.: Juric.
Foto: Instagram Atalanta