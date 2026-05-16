Parma, anche Ondrejka e Oristanio out contro il Como

16/05/2026 | 16:22:44

Il Parma ha diramato la lista dei convocati di Carlos Cuesta per il match contro il Como.

Tra le tante assenze si notano anche quelle di Ondrejka e Oristanio, entrambi infatti non sono stati convocati per la sfida di domani.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: 64 Astaldi, 40 Corvi, 31 Suzuki.

Difensori: 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 63 Mena Martinez, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen, 77 Tigani.

Attaccanti: 11 Almqvist, 75 Cardinali, 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.

Foto: X Parma